DAX: Technische Marktanalyse vom 16.05.2018

Nach einem steilen Aufwärtstrend ist es nicht ungewöhnlich, wenn eine Korrekturbewegung einsetzt. Im aktuellen Fall hat der DAX seit Ende April einen Aufwärtstrend etabliert und mit diesem die Widerstandszone zwischen 12.800 und 12.900 Punkten durchbrochen. Dieser Anstieg verlief allerdings mit rückläufigen Umsätzen, was keinen Stärkebeweis darstellte. Bei den Indikatoren ist zu beobachten, dass der MACD-Indikator, der noch vor wenigen Wochen ein Kaufsignal generiert hatte, in dem er an seiner Triggerlinie nach oben abgeprallt war, nun vor einem Verkaufssignal steht.Sollte dieses jetzt entstehen, würde die Unterstützungslinie kaum gehalten werden können. Positiv stimmt dagegen, dass die Umsätze gestern etwas angezogen haben und damit die Marktbreite leicht zugenommen hat. Die widersprüchliche Indikatorenlage ist zunächst ein negatives Zeichen für den weiteren Trendverlauf. Mit dem Bruch und dem jetzt erfolgten Pull-Back an die Ausbruchslinie hat sich der DAX allerdings abermals eine Chance erarbeitet weiter nach oben zu laufen. Der Bereich um 13.200 Punkte ist damit wieder möglich. Ob dann die Kraft für neue Höchstwerte ausreicht bleibt abzuwarten.Detailinformationen zu den Chancen und Risiken der genannten Produkte hält Ihr Berater für Sie bereit.Diese Publikation ist eine Kundeninformation im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes.Kein Angebot; keine BeratungDiese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.