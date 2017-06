DAX: Technische Marktanalyse vom 14.06.17

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

So ist das eben im Sommer! Es ist warm und wolkenlos, doch plötzlich entwickeln sich völlig unerwartet Wolken und der Wind frischt auf. In der Ferne hört man ein erstes Grollen, man glaubt aber zunächst noch, dass das drohende Unwetter an einem vorüberzieht. Dann geht meistens alles sehr schnell und ehe man sich versieht hat man keine Zeit mehr die Handtücher oder Gartenmöbel in Sicherheit zu bringen. Der erste Blitz zuckt nieder und dann geht es mit dem Gewitterregen auch schon los. Gut wer die Zeichen der Zeit erkannt und sich rechtzeitig darauf eingestellt hat.Dieses Szenario soll keineswegs Angst vor einem Börsencrash machen, ist aber ein schönes Gleichnis, wenn allzu sorglos mit einer Lage umgegangen wird. Sorglosigkeit ist auch beim DAX derzeit in Teilen zu spüren. Auch wenn sich der deutsche Leitindex seit Anfang Mai in einem Seitwärtstrend befindet, glaubt derzeit kaum jemand, dass ein Ausbruch nach unten erfolgen könnte. Die vergangenen Handelstage haben aber wieder Anzeichen generiert, die zumindest eine Korrektur im Rahmen dieses Seitwärtstrends erwarten lassen. Die Umsätze waren tendenziell rückläufig – was auch auf die Feiertage zurückgeführt werden kann – und die Indikatoren haben Divergenzen gebildet. Die Wahrscheinlichkeit auf eine Korrekturbewegung ist also angestiegen. Sollte der Markt allerdings über den Widerstandsbereich steigen können, eröffnet sich weiteres Aufwärts- potential. In diesem Fall wäre das Gewitter wieder einmal an uns vorbeigezogen. Aber selbst wenn es zu einem Sturm kommen sollte, ist ja allgemein bekannt, dass ein Gewitterregen auch etwas Reinigendes haben kann.