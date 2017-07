DAX: Technische Marktanalyse vom 12.07.17

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX hält in diesen Tagen einiges an technischem Lehrmaterial bereit. Allerdings konnte er auch nicht alles halten, was die Hinweise aus dem Chartbild versprochen hatten. Trotzdem ist das Verhalten durchaus als klassisch zu bezeichnen. Da gab es zuerst den seit Dezember letzten Jahres bestehenden Aufwärtstrend. Dieser flachte sich ab Mitte Mai ab und deutete damit bereits an, dass eine Korrektur bevorstehen könnte. Der Trendbruch selbst verlief zunächst unspektakulär und stellte lediglich ein Verlassen zur Seite dar, ohne dass größere Abwärtsdynamik aufgekommen ist.Diese Abwärtsdynamik stellte sich erst einige Tage nach dem Trendbruch ein. Zuvor ist der DAX noch über den Widerstand bei ca. 12.800 Punkten ausgebrochen. Dieser Ausbruch wurde aber bereits nach einem Tag negiert und konnte folglich nicht gehalten werden. Die Indikatorenlage deutete bereits darauf hin, dass dieser Ausbruch nicht von langer Dauer sein würde. Beide Indikatoren hatten Divergenzen aufgebaut, die immer nur Warnsignale darstellen. In diesem Fall führten die Warnungen zu einem Trendbruch. Der nun etablierte kurzfristige Abwärtstrend führte bis in den Bereich der Unterstützungslinie. Auch diese wurde unterschritten, konnte aber sehr schnell zurückerobert werden. Inzwischen ist ein Kampf um die Unterstützung entbrannt. Die Divergenz, die der Stochastik-Indikator nun aufgebaut hat und das bevorstehende Kaufsignal beim MACD-Indikator dürften erste Hinweise darauf sein, dass die Unterstützung halten könnte. Ein Bruch der Unterstützung würde neues Abwärtspotenzial bis in den Bereich von ca. 12.000 Punkten eröffnen.