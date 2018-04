DAX: Technische Marktanalyse vom 11.04.2018

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Es scheint alles wieder in bester Ordnung zu sein. Der DAX konnte in den letzten Tagen das Tief und damit die Unterstützungszone nachhaltig verlassen und hat erneut einen kurzfristigen Aufwärtstrend etabliert. Am gestrigen Handelstag konnte über ein Prozent Kursgewinn eingefahren werden. Dieser Kursgewinn hat allerdings einen kleinen Schönheitsfehler. Wie schon am vergangenen Freitag wurde ein sogenannter Doji gebildet.Ein Doji ist ein Handelstag an dem der Eröffnungs- und Schlusskurs des Tages auf etwa einem Niveau notiert. Nun könnte man sagen, dass dies am Freitag ja auch keinen negativen Einfluss hatte auch wenn Doji´s ein Zeichen für Unsicherheit darstellen. Trotzdem sollten diese nicht unterschätzt werden, insbesondere, wenn sie mehrfach vorkommen. Dies war zum Beispiel Anfang November letzten Jahres zu beobachten. Wenn man sich den Chart des DAX derzeit unter dem Aspekt der Dow-Theorie anschaut, kann man beobachten, dass sich noch immer fallende Tops mit fallenden Tiefs abwechseln.Dies bedeutet nichts anderes, als dass der Abwärtstrend noch immer im Gange ist. Erst ein Übersteigen des Topbereichs vom März dieses Jahres würde eine Veränderung der technischen Lage nach sich ziehen. Der Stochastik-Indikator ist inzwischen wieder im überkauften Bereich angelangt. Noch wurde kein Verkaufssignal geriert und der MACD-Indikator zieht noch nach oben. Somit besteht eine Chance auf einen Anstieg über das März-Top. Sollte der DAX allerdings an dieser Hürde scheitern, dürfte sehr schnell wieder die Unterstützungszone getestet werden. Die Lage bleibt weiterhin angespannt.Detailinformationen zu den Chancen und Risiken der genannten Produkte hält Ihr Berater für Sie bereit.Diese Publikation ist eine Kundeninformation im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes.Kein Angebot; keine BeratungDiese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.