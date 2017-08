DAX: Technische Marktanalyse vom 09.08.2017

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Eigentlich befindet sich der DAX im übergeordneten Aufwärtstrend. Eigentlich sind die Signale eindeutig. Eigentlich müsste es doch ganz anders sein. Nein, an dieser Stelle sollen keine Ausreden gesucht werden, warum es am Ende vielleicht doch ganz anders kommen könnte. Die Faktenlage der Indikatoren und der sonstigen Technischen Analyse stellt sich recht eindeutig dar. Ob der Markt sich allerdings daran hält ist immer eine andere Frage. Daher handelt es sich bei der Analyse der Hinweise auch immer nur um Wahrscheinlichkeiten. Diese sprechen derzeit für einen recht positiven Ausblick.Es ist von der Indikatoren-Lage derzeit sehr klar zu erkennen, dass das Kaufsignal beim Stochastik-Indikator inzwischen von einem Kaufsignal beim MACD-Indikator bestätigt wurde. Die jüngste Stabilisierung, mit dem kurzen Anstieg zum Ende der vergangenen Woche, wurde allerdings nicht von den Umsätzen bestätigt. Diese sind tendenziell rückläufig. Dies widerspricht vom Signal her den Indikatoren. Der DAX bewegt sich innerhalb eines kurzfristigen Abwärtstrendkanals seit Mitte Juni. Die Gefahr, dass der Widerstand bei ca. 12.400 Punkten halten wird, weitet sich immer mehr aus. Zudem kreuzt die obere Abwärtstrendkanalbegrenzung in den nächsten Tagen diesen Widerstand und wird dadurch zum Kreuzwiderstand. Ein Scheitern in diesem Bereich dürfte eine erneute Abwärtsbewegung zur Folge haben. Diese sollte bis in den Unterstützungsbereich um 12.000 Punkte führen. Eigentlich sind die Signale recht eindeutig. Allerdings lediglich jedes für sich genommen. In Summe sind sie widersprüchlich und stehen aktuell daher für eine eher unsichere Lage.