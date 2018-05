DAX: Technische Marktanalyse vom 09.05.2018

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX ist mit wenigen kräftigen Schüben in die alte Unterstützungszone hineingelaufen, die jetzt zur Widerstandszone geworden ist. Die Umsatztätigkeit hat dabei eher abgenommen. Wenn man ein Fibonacci-Retracement vom letzten signifikanten Top im Januar zum letzten signifikanten Tief Ende März berechnet, notiert der deutsche Leitindex jetzt genau an der 61,8%-Prozent-Marke.Der neu gebildete kurzfristige Aufwärtstrend der Ende April begonnen hatte ist noch intakt. Gestern bestand zwar zeitweilig die Gefahr, dass dieser Trend gebrochen wird, zum Handelsende konnte dieser Bruch aber verhindert werden. Wenn es die Marktteilnehmer schaffen, über die Widerstandszone und damit über das Fibonacci-Retracement zu steigen, eröffnet sich weiteres Aufwärtspotenzial bis in den Bereich von rund 13.150 Punkten.Allerdings spricht die zyklische Betrachtung gegen einen weiteren Anstieg dieser Ausprägung. Die Indikatoren geben gleichwohl noch keine Warnsignale, sodass der Trend noch etwas weiter laufen kann. Spätestens wenn ein Trendbruch erfolgt, sollte allerdings schnell gehandelt werden, da dann wieder einige 100 Punkte nach unten zu erwarten sind.Detailinformationen zu den Chancen und Risiken der genannten Produkte hält Ihr Berater für Sie bereit.Diese Publikation ist eine Kundeninformation im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes.Kein Angebot; keine BeratungDiese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.