DAX: Technische Marktanalyse vom 08.06.2017

Es gibt eine ganze Reihe Argumente, warum der DAX und die übrigen Märkten eigentlich fallen müssten. Da sind zunächst die politischen Unwägbarkeiten. Politischen Börsen wird allerdings auch nachgesagt, sie hätten „kurze Beine“. Der Terror in der Welt scheint an den Börsen keine Rolle mehr zu spielen. Bedacht oder unbedacht geäußerte Statements von verschiedenen Staatschefs oder gar Anschuldigungen werden bestenfalls am Rande registriert.Ein Tag mit vermeintlich weitreichenden Entscheidungen wie dem heutigen werden im Vorfeld zwar diskutiert und auch zum Teil aufgebauscht, in der jüngeren Vergangenheit haben solche „Schicksalstage“ aber eher zu einer Entspannung als zu einer neuen Belastung geführt. So ist es in den letzten Monaten vor allem die Angst der Marktteilnehmer gewesen, bei einem nächsten Aufwärtsschub nicht dabei zu sein. Auch aktuell scheint dies der Fall zu sein. Der DAX bewegt sich, wie so oft in den letzten Wochen, in einem Seitwärtstrend. Zuletzt konnte er zwar ein neues Rekordhoch generieren, gehalten wurde dies aber nicht. Die kleine Korrektur innerhalb des Seitwärtstrends war von anziehenden Umsätzen begleitet. Die Indikatoren haben neue kurzfristige Divergenzen gebildet. Allerdings haben auch die übergeordneten Divergenzen bislang keinen Einfluss auf die Entwicklung gehabt. Der MACD-Indikator steht zwar kurz vor einem Kaufsignal. Dieses könnte allerdings mit einem Abprallen an der Triggerlinie negiert werden. Es wird spannend zu beobachten, was in den kommenden Tagen passieren wird. Ein Ausbruch aus der Seitwärtsrange dürfte nicht mehr lange auf sich warten lassen. Die Richtung ist derzeit unklar.