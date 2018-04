DAX: Technische Marktanalyse vom 05.04.2018

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Zum Wochenschluss vor den Feiertagen konnte der DAX deutlich an Wert gewinnen und ist aus der Unterstützungszone nach oben geschnellt. Die nachösterliche Woche begann dagegen mit Abschlägen und am gestrigen Handelstag wurde der Unterstützungsbereich wieder unterschritten. Allerdings konnte sich der DAX mit den Vorgaben aus den USA wieder deutlich erholen und schloss erneut über der Unterstützungszone.Diese kräftige Intraday-Stimmungswende zeigt, dass es sich bei der Unterstützung um ein Bollwerk handelt, welches von den Marktteilnehmern ganz offensichtlich akzeptiert wird. Jeder Versuch der „Bären“ diesen Verteidigungswall zu durchbrechen, wird spätestens am Folgetag negiert. Wie dies bei solchen Unterstützungen meist der Fall ist, kommt in diesem Bereich immer wieder Kaufinteresse auf. An dieser Stelle soll nicht verschwiegen werden, dass das aktuelle Auf- und Ab natürlich durch die wirtschaftspolitischen Aussagen der USA und Chinas begünstigt sind, die Marktteilnehmer reagieren aber mehr oder weniger heftig darauf.Die Indikatoren haben schon seit Wochen eine Divergenz gebildet, welche für eine Erholungsbewegung sprechen. Um die übergeordnete Gesamtlage zu verbessern, muss allerdings das letzte Top vom März überwunden werden. Dies ist zwar nicht ausgeschlossen, dürfte aber zunehmend schwer fallen. Eine kurzfristige Erholung kann gleichwohl in den kommenden Tagen einsetzen und dürfte mit den US-Vorgaben heute starten.Detailinformationen zu den Chancen und Risiken der genannten Produkte hält Ihr Berater für Sie bereit.Diese Publikation ist eine Kundeninformation im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes.Kein Angebot; keine BeratungDiese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.