DAX: Technische Marktanalyse vom 02.08.2017

Die Divergenzen bei den Indikatoren haben ihre Arbeit getan. Im Juni konnte ein neues Top generiert werden, die Indikatoren haben dieses aber nicht mehr nachvollzogen und damit ein Warnsignal generiert. Dieses spiegelte sich dann ab Ende Juni in der Indexbewegung wider. Seit dem hat sich ein Abwärtstrendkanal gebildet. Der untere Rand dieses Abwärtstrendkanals wurde bislang nicht voll ausgetestet. Entsprechend wurde auch der Unterstützungsbereich bei ca. 12.000 Punkten nicht erreicht. Der Stochastik-Indikator hat ein Kaufsignal generiert, welches in den kommenden Tagen vom MACD-Indikator bestätigt werden dürfte.Dies bedeutet, dass sich der DAX jetzt Aufwärtspotenzial erarbeitet hat, welches bis in den Bereich der oberen Trendkanalbegrenzung reicht. Hier verläuft die alte Unterstützungszone, die jetzt zum Widerstand geworden ist. Sollte der DAX diesen Bereich erreichen, dürfte die Dynamik wieder nachlassen. Dies ginge einher mit der zyklischen Erwartungshaltung. Danach sollte Anfang August ein Top ausgebildet werden und anschließend eine Korrektur einsetzen. Diese kann völlig unspektakulär im Rahmen des Abwärtstrendkanals erfolgen. Es kann aber auch zu einem schärferen Einbruch kommen. Sollte das Tief vom April dieses Jahres unterschritten werden, eröffnet sich Abwärtsspielraum bis ca. 11.500 Punkte. Zunächst sollte aber darauf geachtet werden, wie sich der deutsche Leitindex verhält, wenn der Bereich um 12.000 Punkte erreicht wird. Die aktuelle Anstiegsphase sollte also nur als eine Erholungsbewegung im bestehenden Abwärtstrendkanal gesehen werden.