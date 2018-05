DAX: Technische Marktanalyse vom 02.05.2018

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Seit einigen Tagen bewegt sich der DAX an einer wichtigen Widerstandslinie und schafft den Ausbruch nicht. Die Angst vor einem ausgeprägten Handelskrieg mit den USA lähmt die Marktteilnehmer derart, dass jedes Wort von den beteiligten Parteien auf die sprichwörtliche Goldwaage gelegt wird. Die vielen Doji`s die sich in den letzten Tagen gebildet haben zeigen auf, wie unsicher die Börsianer derzeit agieren.In einer Woche mit einem Feiertag ist ohnehin nicht viel von den Märkten zu erwarten, aber die letzten beiden Handelstage haben erneut gezeigt, dass ein Ausbruch über den Widerstand bei rund 12.600 Punkten bislang sehr schwer gefallen ist. Die Indikatoren stehen seit Tagen vor Verkaufssignalen oder haben diese bereits generiert. Der Stochastik-Indikator hat im neutralen Bereich sogar wieder nach oben gedreht. Am heutigen Handelstag wird zu beobachten sein, wie die Marktteilnehmer auf die erneute Verschiebung der US-Zölle reagieren werden.Es kann zu einer Erleichterungsrallye führen, andererseits ist mit der Verschiebung noch keine Lösung des Konflikts erreicht worden. Dies könnte auch für eine weitere Verunsicherung der Marktteilnehmer sorgen. Sollte der Ausbruch über die Widerstandslinie bei ca. 12.600 Punkten gelingen und dieses Niveau auch gehalten werden, sind weitere 300 Punkte nach oben zu erwarten. Andernfalls dürfte schnell wieder der Unterstützungsbereich um 12.450 Punkte getestet werden.Detailinformationen zu den Chancen und Risiken der genannten Produkte hält Ihr Berater für Sie bereit.Diese Publikation ist eine Kundeninformation im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes.Kein Angebot; keine BeratungDiese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.