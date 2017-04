DAX: Technische Marktanalyse v. 26.04.17

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Minikonsolidierung, die lediglich von Anfang April bis Ende letzter Woche gedauert hatte, ist nun beendet. Dabei konnte am Freitag noch von einer „make or break“- Situation gesprochen werden. Wenn die Wahlen in Frankreich nicht nach dem Gusto der Marktteilnehmer ausgefallen wären, hätte vermutlich statt einem Ende der Konsolidierung ein Bruch der kurzfristigen Aufwärtstrendlinie im Chart gestanden. So kam es nicht nur zu einem Ende der Konsolidierung, sondern auch zu einem neuen All-Zeit-Hoch im deutschen Leitindex. Der erhöhte Umsatz sollte dabei nicht über-bewertet werden, bewertet werden, da es sich hierbei um Aktivitäten rund um den Options-Verfalltermin handelt.Was hat nun das neue All-Zeit-Hoch für Auswirkungen auf den weiteren Verlauf? Neue Tops bringen vor allem die psychologische Komponente ins Spiel. Im aktuellen Fall sollte aber bedacht werden, dass das alte Allzeithoch bereits zwei Jahre zurückliegt und die charttechnische Wirkung eher begrenzt sein dürfte. Somit muss die aktuelle Bewegung als eine Fortführung des laufenden Trends und weniger als Ausbruch über einen Widerstand betrachtet werden. Den neuen Kaufsignalen bei den Indikatoren steht die noch immer nicht abgebaute Divergenz im MACD-Indikator gegenüber. Trotzdem dürfte es zu weiteren, wenn auch nicht mehr so dynamischen, Kurssteigerungen kommen. Für Long-Positionen sollte die Aufwärtstrendlinie des seit Februar bestehenden Trends beachtet werden.