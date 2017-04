DAX: Technische Marktanalyse v. 20.04.17

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Auch wenn es einige Zeit gedauert hat bis eine Korrekturbewegung einsetzte, inzwischen kann von einer solchen die Rede sein. Diese ist bislang zwar noch nicht sehr ausgeprägt, könnte aber in den kommenden Tagen an Dynamik gewinnen. In den letzten Tagen wurde das untere Ende des seit Anfang Februar bestehenden Aufwärtstrendkanal erreicht. In dieser verkürzten Feiertagswoche wurde der Trend bereits leicht angekratzt. Ob die letzte Chance genutzt wird, um diesen Trend zu halten, ist fraglich. Der MACD-Indikator hatte Anfang April Anzeichen gegeben, dass die Divergenz ohne nennenswerte Korrektur abgebaut werden würde.Dies wurde zuletzt mit einem Verkaufssignal negiert. Die Divergenz ist also immer noch vorhanden. Das Verkaufssignal beim MACD-Indikator bestätigte das zuvor generierte Verkaufssignal beim Stochastik-Indikator. Sollte der Trendkanal nun nach unten verlassen werden, eröffnet sich Abwärtspotenzial bis in den Bereich von ca. 11.700 Punkten. Wenn dieser Bereich nicht gehalten wird, sind sogar Notierungen im Bereich von 11.400 Punkten möglich. Bei aller Furcht vor Kursrückgängen soll noch einmal klar gesagt werden, dass es sich aktuell nur um eine Konsolidierung im Aufwärtstrend handelt. Eine Trendwende würde nach der Dow-Theorie erst eintreten, wenn das letzte signifikante Tief unterschritten werden würde. Dies liegt aber noch rund 600 Punkte entfernt.