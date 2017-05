DAX: Technische Marktanalyse v. 17.05.17

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Dass der übergeordnete Aufwärtstrend weiterhin intakt ist, muss kaum noch erwähnt werden. Ebenso ist es inzwischen allgemein bekannt, dass die Volatilität in den einzelnen Korrekturphasen deutlich nachgelassen hat. Entweder bröckelt der Markt lustlos vor sich hin, oder es entsteht eine nahezu bewegungslose Seitwärtstendenz. Anschließende Anstiegsbewegungen verlaufen eher unspektakulär, weshalb auch noch nicht von Sorglosigkeit die Rede sein kann. Auch die aktuelle Phase ist in diesem Muster einzuordnen. Somit könnte man annehmen, dass es auch in den kommenden Wochen einfach so weitergehen dürfte.Doch manchmal trügt der Schein. Bis zur runden Marke von 13.000 Punkten sind lediglich noch 200 Punkte Luft. Die magische Anziehungskraft, die solche Marken auf die Marktteilnehmer ausüben, dürfte auch den DAX noch in diese Region bringen können. Doch wie geht es dann weiter? Derzeit bauen sich erneut gewisse Warnsignale auf. Die Umsätze sind in den letzten Tagen wieder rückläufig. Der MACD-Indikator steht kurz vor einem Verkaufssignal. Die zuvor gebildete Divergenz konnte zwar abgebaut werden, sollte allerdings das Verkaufssignal generiert werden, würde sich eine neue Divergenz ergeben. Der DAX hat zuletzt ein neues Hoch gebildet. Dieses liegt klar über dem Top der Jahreswende, als der MACD-Indikator sein letztes signifikantes Hoch hatte. Somit würde dies eine neue Divergenz und damit ein neues Warnsignal setzen. Zunächst steht aber die 13.000er-Marke auf dem Plan. Bis diese erreicht ist, genügt es bestehende Stopp-Marken nachzuziehen. Sollten dann die Warnsignale immer noch bestehen, kann über einen Ausstieg nachgedacht werden.