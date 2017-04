DAX: Technische Marktanalyse v. 12.04.17

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Wer gedacht hat, dass sich der DAX seit Anfang April in einer Konsolidierung befindet, der könnte schnell enttäuscht werden. Derzeit handelt es sich lediglich um ein leichtes Abbröckeln. Am gestrigen Tag gab der deutsche Leitindex allerdings einen Vorgeschmack darauf, wie eine echte Rückwärtsbewegung aussehen könnte. Gegen 16 Uhr setzte eine Abwärtsbewegung ein die erst nach rund 150 Punkten Verlust beendet wurde.Ebenso schnell wie der Rückgang vollzogen wurde, erholte sich der Markt dann wieder. Entsprechend der heftigen Bewegungen zogen auch die Umsätze deutlich an. Am Ende blieb ein Minus von 0,5% stehen. Trotz der heftigen Bewegung änderte sich nichts an der technischen Lage. Der Aufwärtstrend ist weiterhin intakt und die untere Begrenzung des Trendkanals wurde noch nicht erreicht. Der MACD-Indikator konnte die Divergenz noch immer nicht abbauen. Stattdessen hat er ein neues Verkaufssignal generiert. Damit bestätigte er das Verkaufssignal, welches der Stochastik-Indikator Ende letzten Monats gebildet hatte. Es bleibt also dabei, dass die Warnsignale unverändert Bestand haben. Solange der Trend aber noch intakt ist, sollten keine Positionen gegen diesen Trend aufgebaut werden.