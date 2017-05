DAX: Technische Marktanalyse v. 10.05.17

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

ie Aufwärtsbewegung des DAX kann in diesen Tagen als vollkommen unaufgeregt bezeichnet werden. Es ist interessant, wie die Meldungen in den Zeitungen und Medien lauten und was der Markt daraus macht. Es ist immer wieder von Vorsicht und Zurückhaltung die Rede und viele warnen vor den Risiken die aus politischen und geopolitischen Unsicherheiten heraus bestehen. Wahlen werden zu Schicksalsentscheidungen hochstilisiert und wenn diese dann vorüber sind, werden bereits die nächsten Wahlen als Unsicherheitsfaktoren ausgemacht.Zuletzt waren die Ergebnisse solcher Ereignisse zwar so ausgefallen, wie es sich die Börsen vorgestellt haben, es hätte aber auch anders kommen können. Ungeachtet dessen spiegelten sich die Unsicherheiten nicht im Marktgeschehen wider. Obwohl man den Marktteilnehmern seit jeher nachsagt, dass Unsicherheiten für ein positives Börsenklima abträglich wären, vollzieht der DAX lediglich kleine Korrekturbewegungen die kaum der Rede wert sind. Selbst einschlägige Indikatoren-Warnsignale, wie die große Divergenz beim MACD-Indikator, werden ohne weitere Beachtung aufgelöst. Zuletzt hat sogar der Umsatz wieder leicht zulegen können. Sind das noch normale Verhältnisse, wie sie im Lehrbuch für Börsenpsychologie zu finden sind? Auf den ersten Blick mag das mit „nein“ zu beantworten sein. Aber auch in der Vergangenheit gab es Phasen in denen die Märkte jegliche Warnungen in den Wind geschlagen haben. Aus dem bekannten „heiteren Himmel“ kam dann aber doch der Rückschlag und keiner konnte sich so recht erklären, warum dieser gerade jetzt erfolgte. Auch der DAX wird nicht ewig steigen, freuen wir uns also an der aktuellen Bewegung, die sicher noch einige Zeit andauern kann.