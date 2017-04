DAX: Technische Marktanalyse v. 05.04.17

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Vergessen wir einfach einmal, dass es eine Divergenz beim MACD-Indikator gab. Beachten wir auch nicht die immer wiederkehrenden Verkaufssignale beim Stochastik-Indikator. Legen wir einfach keinen Wert auf Umsatztätigkeit. Ignorieren wir zudem „False Breakouts“, also gescheiterte Ausbruchsversuche. Lassen wir einmal außen vor, dass die US-Leitbörse bereits seit Anfang März eine Konsolidierung vollzieht. Was bleibt dann noch an Argumenten?Ein massiver, stabiler und durch nichts zu erschütternder Aufwärtstrend. Wie wahrscheinlich ist es, dass sich ein Markt langfristig gegen all das stemmen kann, ohne dass es zu einer Gegenbewegung kommt? Gleichgültig, wie Ihre Antwort darauf ausfällt. Solange der Trend intakt ist, macht es wenig Sinn, sich diesem entgegenzustellen. Zuletzt hat der MACD-Indikator die Divergenz aufgelöst und ein Kaufsignal generiert. Da die Marktteilnehmer und nicht zuletzt die Medien an besonderen Events interessiert sind, dürfte das Augenmerk in den kommenden Tagen weiterhin auf dem Allzeithoch liegen, welches in der ersten Jahreshälfte 2015 generiert wurde.Zuletzt wurde dieses nur knapp verfehlt. Die Handelsteilnehmer haben aber die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Sie wollen dieses historische Top (12.390 Pkt) unbedingt noch „sehen“ und möglichst übertreffen. Da es nur noch wenige Punkte sind, die von diesem Ereignis trennen, dürfte ein Erreichen der Höchstmarke nur noch Formsache sein. Es wird spannend zu beobachten, wieviel Kraft der Markt dann besitzt um weiterzulaufen. Wenn dann die Indikatorenlage wieder eingetrübt sein sollte ist es fraglich, ob die Ignoranz gegenüber den Indikatoren aufrechterhalten wird.