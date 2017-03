DAX: Technische Marktanalyse!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX hat den nächsten Widerstand überschritten und damit auch ein neues Jahreshoch generiert. Überraschend ist dabei, dass auch der jüngste Ausbruch nach oben gegen eine Vielzahl von negativen Signalen erfolgt ist. So verläuft sowohl der MACD-Indikator, als auch der Stochastik-Indikator weiterhin mit Divergenzen. Die Umsätze haben auch beim aktuellen Ausbruch nicht zugenommen. Dies alles scheint die Marktteilnehmer nicht zu stören. Am gestrigen Handelstag wurde ein Shooting-Star generiert. Diese Eintagesformation stellt häufig eine Trendwende dar.Sie zeichnet sich durch einen Stimmungswandel innerhalb des Tages aus. Dies muss zunächst nicht viel bedeuten. Erst wenn am nächsten Handelstag die Notierung unter dem Tief des Vortages liegt ist die Formation vollendet. Entsprechend wird der heutige Tag entscheidend sein. Allerdings warten derzeit zu viele Marktteilnehmer auf eine Korrekturbewegung. Solche Bewegungen sind zwar für den Trend unabdingbar, können zuweilen aber recht lange auf sich warten lassen. Meistens treten sie dann auf, wenn keiner mehr damit rechnet. Der Ausbruch über die Widerstandslinie von gestern stellt zunächst ein Kaufsignal dar und könnte den Markt weiter nach oben ziehen. Zudem hat auch der MACD-Indikator ein Kaufsignal generiert. Die ersten Bären haben kapituliert. Die Korrektur wird trotzdem kommen. Die Frage ist nur, von welchem Niveau aus wird diese gestartet werden. Kursschwäche sollte dann für den Aufbau von Positionen genutzt werden. Das Jahr 2017 gilt schließlich als gutes Börsenjahr, zumindest bis zum Sommer.