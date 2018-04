DAX: Technische Analyse vom 18.04.18

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Es ist wieder einmal die beste aller (Börsen-) Welten. Der DAX bewegt sich nach oben und die Marktteilnehmer jubeln. Alle Marktteilnehmer? Zugegeben, am gestrigen Handelstag sind die Umsätze leicht angestiegen und konnten das Niveau der vergangenen Handelstage sichtbar übersteigen. Insgesamt befindet sich das Handelsvolumen aber auf einem recht niedrigen Niveau. Immerhin konnte der DAX einen Trendbruch vermeiden.Dieser stand mit dem Handel zum Wochenstart unmittelbar bevor. Das Top vom März und der Shootingstar vom Freitag gaben Anlass zur Sorge, dass es mit dem kurzfristigen Aufwärtstrend ein Ende haben könnte. Gestern wurden die negativen Vorzeichen dann negiert. Der dynamische Anstieg über das Top vom März zeigte eindrucksvoll, dass der Markt noch nicht für eine Korrekturbewegung reif ist.Mit diesem Anstieg wurde die nächste wichtige Marke erreicht. Das Top von Ende Februar dieses Jahres stellt nun wieder eine Herausforderung dar. Der Stochastik-Indikator hat bereits ein Verkaufssignal generiert welches der MACD-Indikator aber noch nicht bestätigt hat. Trotzdem hat sich der DAX eine Ausgangssituation erarbeitet, die noch weiteres Aufwärtspotenzial erwarten lässt. Ein Ausbruch über den Bereich von 12.600 Punkten würde die Chance auf einen Anstieg bis ca. 12.900 Punkte eröffnen. Sollte der deutsche Leitindex allerdings an der jetzt erreichen Zone scheitern, würde das Unterstützungsniveau um 11.900 Punkte wieder in den Fokus geraten.Detailinformationen zu den Chancen und Risiken der genannten Produkte hält Ihr Berater für Sie bereit.Diese Publikation ist eine Kundeninformation im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes.Kein Angebot; keine BeratungDiese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.