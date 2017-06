DAX: Der Tech-Sell-off - nur eine Episode?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Große Korrekturen kommen gern ohne Vorwarnung. Insofern passt derabrupte Kursrutsch, den die Tech-Werte aktuell erleben, gut ins Bild.Handelt es sich dabei um eine überfällige Konsolidierung, oder leitetdas die Trendwende ein – im Techsektor und letztlich auch beim DAX? DerStartpunkt war die Nasdaq am letzten Freitag mit Apple als Epizentrum.Nach einem kritischen Bericht zum neuen iPhone kam die Aktie insRutschen und zog peu à peu immer mehr Schwergewichte in den Strudel.Gestern hat sich die Welle international ausgebreitet. Zunächst inAsien, dann auch in Europa.Der TecDAX musste einen Abschlag von 2,7 Prozent hinnehmen, auch der DAXhat mit einem Minus von 1,0 Prozent mitgelitten. Der Anlass isteigentlich nichtig, und genau deswegen ernst zu nehmen. Denn großeKorrekturen kommen gern, wie erwähnt, ohne vorherige Warnung. Und derTech-Sektor war zuvor zweifelsohne recht heiß gelaufen, in den letztenzwölf Monaten ging es beim Nasdaq-100-Index ohne großen Rückschlag umfast 30 Prozent hoch, der TecDAX hat in der Spitze um fast 40 Prozentzugelegt. Damit besteht reichlich Korrekturpotenzial. Neben diesemtechnischen Faktor wird das Zinsumfeld angeführt, weiter steigendeZinsen – vor allem in den USA – könnten die Wachstumswerte stärkertreffen. Zu allem Überfluss hat mit dem Juni auch noch die statistischschwächere Börsensaison („Sell in may…“) begonnen.Daher könnten kurzfristig durchaus weitere Kursturbulenzen drohen. Wirsind aber skeptisch, ob es sich dabei um eine mittelfristige Trendwendehandelt. An den positiven Rahmendaten, zu denen insbesondere einstabiles Wirtschaftswachstum und die Alternativlosigkeit wegen niedrigerMarktzinsen zählen, hat sich nichts geändert. Erfahrungsgemäß wird eserst dann für (Tech-) Aktien richtig gefährlich, wenn Anleihen alsklassischer großer Gegenspieler deutlich attraktiver sind, als das imMoment der Fall ist. Mutige beobachten daher geduldig das Geschehen undlauern auf Schnäppchenkurse.