DAX, TecDAX, Dow Jones und Nasdaq: Noch Chancen oder droht der Absturz?

Noch ist nichts verloren, kann man nur konstatieren, obwohl der DAX in der vergangenen Handelswoche etwas abgegeben hat. Der Ausbruch aus dem kurzfristigen Aufwärtstrendkanal ist zwar in Gefahr, aber selbst wenn sich der Index in den Trendkanal zurück begibt, liegt eine Unterstützung bei 12.300 Punkten, die wieder Aufwärtspotenzial bringen könnte. In der vorigen Woche hatten wir u.a. geschrieben: „Die Hürde bei 13.000 Punkten erscheint uns aber sehr groß und es bleibt abzuwarten, was passiert. Kleinste äußere Einflüsse könnten „das Fass zum Überlaufen bringen“ und den Abwärtstrend einläuten. Die Vorgaben aus den USA sind allerdings nicht schlecht, denn der Dow hat wieder einmal ein neues Allzeithoch generiert.“



Diese Einschätzung scheint richtig gewesen zu sein, denn der DAX verabschiedete sich bei einem Wochenhoch von 12.949,39 Punkten nach unten. Der Aufwärtstrend seit Anfang Juni bleibt zum Wochenende noch intakt und wir müssen die Entscheidung über die weitere Kursentwicklung auf die nächste Woche verschieben. Auch der TecDAX hat im Wochenverlauf etwas eingebüßt und wir gehen davon aus, dass es noch einige Zeit seitwärts gehen wird. Nach einem erneuten Allzeithoch von 21.528,99 Punkten im Dow Jones verabschiedete sich der US-Index auch nach unten. Am Freitag gab es zunächst einen Ausrutscher nach unten, aber die Bullen waren sofort wieder zur Stelle und haben die Macke wieder ausgebügelt.





Der steile Aufwärtstrendkanal seit Mitte Mai ist allerdings jetzt nach unserer Meinung in Gefahr und wer auf den Dow gesetzt hat, sollte aufpassen. Wir glauben allerdings im Moment nicht, dass es weit unter 21.000 Punkte geht. An der Nasdaq hat sich alles wieder normalisiert. Nachdem man zum letzten Wochenende noch von teils größeren Verlusten bei den Tech-Werten berichten konnte, war am Montag wieder Kauftag und im Wochenverlauf konnte der Nasdaq Composite Index rund 100 Punkte zulegen und scheint wieder zum Allzeithoch bei 6.321 Punkten aufschließen zu wollen. In der letzten Handelswoche gab es nicht viele neue Erkenntnisse. Die Aussicht ist allerdings im DAX etwas trüber geworden. Bei einem kleinen Ausrutscher unter 12.638 Punkte fällt der DAX in den Seitwärtstrend zurück und ab 12.590 Punkte kann er nach unten abgleiten. Bleiben Sie also auf jeden Fall wachsam und sichern Sie die Positionen sehr gut ab.Wir lassen uns von der Situation in den Indizes nicht verunsichern und setzen weiter auf unsere erfolgreiche Trading-Strategie, mit der wir unsere Abonnenten täglich im RuMaS Express-Service und an jedem Sonntag in den RuMaS Trading-Tipps überzeugen. Die Verlängerungen der Abos und die ständig steigende Zahl der Nutzer unserer Premiumangebote zeigen uns, dass unsere Börsentipps angenommen werden, die Leser uns ihr Vertrauen schenken und die Abonnenten mit unseren Tipps Geld verdienen.Der RuMaS Express-Service bietet übrigens auch für Anleger mit einem kleinen Anteil „Zockerblut“ täglich interessante Trading-Ideen mit Knockout-Hebel-Zertifikaten. Unsere Trading-Chancen enthalten konkrete Einstiegskurse, sie enthalten die WKN der Aktie und auch die WKN und alle Daten für ein eventuell alternativ vorgeschlagenes Hebel-Produkt, mit dem man den Gewinn so richtig aufpeppen kann. Börsengewinne machen ist eine Frage des Erkennens von Chancen und des richtigen Einstiegskurses. Wir beweisen in jeder Woche, dass wir mit unseren Einstiegskursen sehr oft richtig gelegen haben. Mit dem RuMaS Express-Service können auch Anfänger zu Börsengewinnern werden. Probieren Sie es einfach mal aus!