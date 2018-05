Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX (Tageschart): Die nächste Breitseite - Chartanalyse

Düsseldorf (aktiencheck.de) - Das gestern beschriebene "bearish engulfing" hatte unmittelbare Konsequenzen für den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.

So sei das Aktienbarometer mit einem Abwärtsgap (12.828 zu 12.803 Punkte) in den Handel gestartet und auch im Anschluss hätten sich die deutschen Standardwerte mit weiteren Abgabedruck konfrontiert gesehen. Da diese Kurslücke bis zum Handelsschluss nicht habe geschlossen werden können, dürfte die aktuell bestehende Verkaufsbereitschaft noch nicht vollständig ausgestanden sein. In diesem Kontext sorge der Rückfall unter die Bastion aus dem Tief vom ersten Handelstag des Jahres (12.745 Punkte) und der 200-Tage-Linie (akt. bei 12.724 Punkten) für einen zusätzlichen Wermutstropfen.

Nicht besser werde die Ausgangslage bei Analyse des Volumens. Schließlich war gestern der höchste Umsatz seit dem März-Verfall zu verzeichnen. Getreu dem Motto: "volume goes with the trend" sollten Anleger ihr Hauptaugenmerk aktuell auf die Unterseite legen. Eine erste Unterstützung bestehe derzeit in Form der Hochs bei gut 12.600 Punkten, wo derzeit auch das untere Bollinger Band verlaufe. Danach rücke das Gap von Ende April bei 12.518/503 Punkten wieder in den Fokus. Für ein Umdenken müsste indes zumindest die o. g. langfristige Durchschnittslinie zurückerobert werden. (30.05.2018/ac/a/m)