DAX (Tageschart): Ringen um die 200-Tages-Glättung - Chartanalyse

Düsseldorf (aktiencheck.de) - Zumindest kampflos geben die Bullen die 200-Tage-Linie (akt. bei 12.734 Punkten) beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) dann doch nicht preis, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Trotz des erneuten Herankämpfens an die langfristige Glättungslinie lasse sich bei der Kursentwicklung zum Wochenschluss ein Haar in der Suppe finden. Für die Analysten sei das vor allem, das im Vergleich zum Vortag, rückläufige Volumen. An den letzten vier Handelstagen hätten sich Kursgewinne und -verluste jeweils abgewechselt. Doch an den beiden schwachen Tagen seien jeweils deutlich höhere Umsätze zu verzeichnen gewesen. Auffällig seien darüber hinaus zwei weitere Aspekte: Zum einen sei die Handelsspanne am Freitag innerhalb des Pendants vom Vortag ("inside day") verblieben. Gleichzeitig hätten die letzten vier Tageshochs jeweils sehr dicht beieinander gelegen. Doch nicht nur das: Die Hochs würden zudem bestens mit der jüngsten Abwärtskurslücke bei 12.804/828 Punkten harmonieren. Ein Spurt über die zuletzt genannte Marke würde also nicht nur den o. g. "inside day" nach oben auflösen, sondern auch das jüngste Abwärtsgap vergessen machen würden. Gelinge eine positive Weichenstellung, könnten Anleger (kurzfristig) von einer erfolgreichen Rückeroberung der 200-Tage-Linie ausgehen. (04.06.2018/ac/a/m)