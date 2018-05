Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Bedingt durch den Feiertag in den USA und Großbritannien fiel das Handelsvolumen beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern zwar deutlich niedriger als an den Vortagen aus, doch von einem ruhigen Handel kann dennoch nicht gesprochen werden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.









Schließlich hätten zwischen Tageshoch und -tief mehr als 200 Punkte gelegen. Darüber hinaus würden die Kursverluste im Tagesverlauf ein "bearish engulfing" entstehen lassen. In der Summe würden sich die deutschen Standardwerte mit den gleichen Signalmarken konfrontiert wie in den letzten Handelstagen sehen. Während auf der Oberseite ein Anstieg über die Hochs bei 13.006/13.041 Punkten die jüngste Phase des Luftholens vergessen machen würde, gelte es nach Süden die Kombination aus dem Tief vom ersten Handelstag des Jahres (12.745 Punkte) und der 200-Tage-Linie (akt. bei 12.722 Punkten) zu verteidigen. Vorher würden bereits die jüngsten beiden Tiefs bei 12.828/12.802 Punkten eine wichtige horizontale Haltezone definieren. Obwohl das jüngste MACD-Verkaufssignal auf dem Markt laste, besitze jede Verschnaufpause oberhalb der oben genannten langfristigen Glättung eher einen konstruktiven Charakter. (29.052018/ac/a/m)