DAX (Tageschart): 13.000 Punkte - Dieses Mal tatsächlich relevant - Chartanalyse

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach einem freundlichen Start ging dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Freitag ein wenig die Puste aus, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Aber auch von den Tiefständen habe sich das Aktienbarometer lösen können. Festmachen könnten Anleger diese Entwicklung am nennenswerten Docht bzw. an der ausgeprägten Lunte der jüngsten Tageskerze. Gleichzeitig sei die Schwankungsbreite innerhalb der Handelsspanne vom Vortag verblieben, wodurch ein sog. "inside day" entstehe. Optimisten würden hierin ein erstes Stabilisierungsindiz nach den Kursverlusten der Vortage erkennen, doch um tatsächlich die Kurve zu bekommen, würden die Analysten einen Anstieg über die letzten beiden Tageshochs fordern. Schließlich sei auffällig, dass diese mit 13.002 bzw. 13.006 Zählern fast punktgenau zusammenfallen würden.









Gelinge eine positive Weichenstellung, wäre das Luftholen der letzten Tage bereits wieder beendet und die deutschen Standardwerte dürften wieder Kurs auf das jüngste Verlaufshoch bei 13.204 Punkten nehmen. Da auf Wochenbasis allerdings ein "bearish engulfing" zu Buche stehe, sollten Anleger die Unterseite nicht außer Acht lassen. Die entscheidende Unterstützungszone ergebe sich beim DAX aus der Kombination aus dem Tief des ersten Handelstags des Jahres (12.745 Punkte) und der 200-Tage-Linie (akt. bei 12.719 Punkten). (28.05.2018/ac/a/m)