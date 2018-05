DAX (Stundenchart): Ausbruchsniveau als Unterstützung - Chartanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist anhaltend bullisch unterwegs und könnte nach Pfingsten ein weiteres Dreimonatshoch schaffen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.

Vor dem langen Wochenende seien schon einmal 13.133 Punkte erreicht worden und damit nahezu der um 13.137/13.159 Zähler ausgemachte Widerstand, welcher von zwei markanten Zwischentiefs von Mitte und Ende Januar herrühre. Darüber wäre der Weg bis zur 13.300er-Zone frei geräumt und danach stünden bereits die Allzeithochs auf der Agenda, die bei 13.597 (intraday) respektive 13.560 Punkten (Schlusskursbasis) lägen. Bleibe der stabile, seit Anfang April im Stundenchart etablierte Aufwärtstrend intakt, werde ein neues Top übrigens spätestens in drei Wochen erreicht werden. Zurzeit sichere die Trendlinie den Index um 12.920 Punkte ab und verstärke die dortige horizontale Intraday-Zone. Im heutigen Handel sollte die Unterstützung nicht gefährdet sein, man könne sich zunächst am jüngsten Ausbruchsniveau von 13.030/13.035 Zähler als Unterstützung orientieren. Diese werde zudem im Laufe des Tages vom Gleitenden Durchschnitt der letzten 55 Stunden verstärkt, welcher in der Vergangenheit regelmäßig als guter Indikator für die kurzfristige Tendenz gedient habe. (22.05.2018/ac/a/m)