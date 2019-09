DAX - Stotterstart in den September

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX am Vortag:



11.953,78

14,50 / 0,12%

(Tagesveränderung in Pkt. / %)

Dienstag, 3. September 2019









Eine Erklärung zu der Chartanalyse gibt es hier.



Der Start in den neuen Monat erwies sich für den DAX etwas schwieriger als erwartet. Zwar kletterten die Kurse zunächst noch bis auf das Tageshoch bei 11.994 Zählern und damit bis auf 6 Pünktchen an die vielbeachtete 12.000er-Schwelle heran. Doch im weiteren Verlauf hatte der deutsche Leitindex (ohne die Unterstützung der Wall Street, die aufgrund des Labor Days geschlossen blieb) mehr und mehr Mühe, das magere Plus über die Zeit zu retten. Damit hat sich an der charttechnischen Ausgangslage nichts geändert:

Für eine Fortsetzung der Erholung müssten die Kurse jetzt im ersten Schritt über die 12.000er-Barriere marschieren und im zweiten die nur wenig höher verlaufende Volumenspitze überbieten sowie die offene Kurslücke vom 2. August zwischen 12.035 und 12.129 Punkten schließen. Gelingt der Coup, wäre Platz bis an die nächsten Hürden bei 12.189/12.200 Zählern, bevor sich die nächste Volumenspitze bei 12.400 in den Weg stellen würde. Unverändert präsentiert sich auch die Unterseite:

Dort sichert die Haltezone zwischen 11.869 und 11.823 die Kurse ab; sollte diese Unterstützung nach unten durchbrochen werden, würde sofort der Haltebereich um 11.750 Punkte nachrücken. Erst darunter könnte es noch einmal zum Test der 200-Tage-Linie kommen, wobei nur wenig tiefer eine weitere Volumenspitze zusammen mit der 11.600er-Marke eine Auffangzone bildet.

Trading-Idee

steigend (Call)

fallend (Put)

WKN

DC0MMY

XM3B6L

Basispreis

10.504,12

12.936,75

Knock-out-Schwelle

10.504,12

12.936,75

Letzter Handelstag

Open End

Open End

Hebel

8,01

11,72

Kurs1)

14,94

10,16



1)Uhrzeit: 03.09.2019 08:21:26