DAX: Stopp jetzt nachziehen!

In unserer Analyse vom 02.05.2018 DAX: Da ist das Kaufsignal! hatten wir bereits über die charttechnische Situation des deutschen Leitindex berichtet. Dieser konnte sich nach einem kleinen Rücksetzer in der Folge weiter nach oben absetzen und gestern bis auf 12961 Punkte klettern. Am heutigen Dienstag kommt der Index wieder etwas zurück und steht zur Stunde bei 12870 Zählern. Wir würden jetzt den StopLoss der Longposition anpassen und diesen knapp unter die 200-Tage Linie (blau) auf 12650 hochziehen.Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.