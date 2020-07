DAX: Stay-Low-Schein mit 51%-Chance unterhalb von 13.800 Punkten

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die unglaubliche Rally des DAX (ISIN: DE0008469008) in den vergangenen Monaten führte den Index bis zum 21.7.20 auf einen Tageshöchstsand oberhalb von 13.300 Punkten. Zum Allzeithoch von 13.800 Punkten fehlten nur mehr 500 Punkte. Seit einigen Tagen bröckeln die Notierungen allerdings wieder ab. Gewinnmitnahmen, die schwachen Vorgaben der US-Börsen und der Konflikt zwischen den USA und China drückten den Dax am 24.7.20 wieder unter die Marke von 13.000 Punkten. Risikobereite Anleger, die dem DAX nach der jüngsten Rally zwar durchwegs noch weiteres Steigerungspotenzial zutrauen, die aber nicht damit rechnen, dass der Index in den nächsten zwei Monaten neue Allzeithochs verzeichnen wird, könnten eine Investition in Stay-Low-Optionsscheine in Erwägung ziehen.

Stay-Low-Optionsscheine auf den DAX eröffnen in den nächsten Monaten auch dann interessante Renditechancen, wenn der Index seine Aufwärtsbewegung wieder aufnehmen kann. Bei einem stagnierenden oder fallenden DAX werden die Stay-Low-Scheine ohnehin die in Aussicht stehenden Maximalrenditen abwerfen.

KO-Level bei 13.800 Punkten

Wer davon ausgeht, dass sich die DAX-Index in den nächsten zwei Monaten zwar durchaus wieder erholen könnte, das Allzeithoch bei 13.800 Punkten aber nicht erreichen wird, könnte einen Blick auf den HVB-Stay-Low-Optionsschein auf den DAX mit KO-Level bei 13.800 Punkten, Bewertungstag 17.9.20, ISIN: DE000HZ6M6V9, richten. Beim Indexstand von 12.840 Punkten wurde der Stay-Low-Schein mit 6,58 – 6,62 Euro gehandelt.

Wenn der DAX bis zum Bewertungstag permanent unterhalb des KO-Levels von 13.800 Punkten bleibt, dann wird der Schein am 24.9.20 mit 10 Euro zurückbezahlt. Berührt oder überschreitet der DAX den KO-Level, dann verfällt der Schein nahezu wertlos. Somit ermöglicht dieser Stay-Low-Optionsschein einen Ertrag in Höhe von 51,06 Prozent (=308 Prozent pro Jahr), wenn die DAX bis zum 17.9.20 niemals auf 13.800 Punkte oder darüber hinaus ansteigt.

KO-Level bei 14.000 Punkten

Auch dann, wenn der DAX in den nächsten zwei Monaten sein altes Allzeithoch erreicht oder dieses überbietet, werden Stay-Low-Scheine hohe Renditen ermöglichen. Der HVB-Stay-Low-Optionsschein auf den DAX mit KO-Level bei 14.000 Punkten, Bewertungstag 17.9.20, ISIN: DE000HZ4ZYL7, wurde beim Indexstand von 12.840 Punkten mit 7,46 – 7,51 Euro gehandelt.

Bleibt der DAX bis zum 17.9.20 unterhalb von 14.000 Punkten, dann wird der Schein mit 10 Euro zurückbezahlt, was einem Gewinn von 33,16 Prozent entsprechen wird.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf auf den DAX oder von Hebelprodukten auf den DAX dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Walter Kozubek