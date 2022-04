DAX-Stay-Low-Schein mit 24%-Chance unterhalb von 15.200 Punkten

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

In den vergangenen Wochen trübte sich nicht zuletzt wegen des Krieges in der Ukraine und den durch die Blockade in Shanghai verursachten Lieferengpässe die Stimmung an den Aktienmärkten ein. Allein der DAX (ISIN: DE0008469008) gab seit Ende November 22, als er noch bei 16.300 Punkten ein Hoch verzeichnen konnte, bislang um 15 Prozent auf 13.800 Punkte nach.

Für Anleger, die dem DAX in den nächsten Monaten nur ein begrenztes Aufwärtspotenzial zutrauen, könnte eine Investition in Stay-Low-Optionsscheine interessant sein. Stay-Low-Optionsscheine auf den DAX eröffnen in den nächsten Monaten auch dann interessante Renditechancen, wenn der Index wieder zulegen kann. Bei einem stagnierenden oder fallenden DAX werden die Stay-Low-Scheine ohnehin die in Aussicht stehenden Maximalrenditen abwerfen.

KO-Level bei 15.200 Punkten

Wer davon ausgeht, dass sich die DAX-Index in den nächsten zwei Monaten zwar durchaus wieder erholen könnte, aber die 15.000 Punkte-Marke nicht erreichen wird, könnte einen Blick auf den HVB-Stay-Low-Optionsschein auf den DAX mit KO-Level bei 15.200 Punkten, Bewertungstag 16.6.22, ISIN: DE000HB3TUP9, richten. Beim Indexstand von 13.800 Punkten wurde der Stay-Low-Schein mit 7,97 – 8,07 Euro gehandelt.

Wenn der DAX bis zum Bewertungstag permanent unterhalb des KO-Levels von 15.200 Punkten bleibt, dann wird der Schein am 23.6.22 mit 10 Euro zurückbezahlt. Berührt oder überschreitet der DAX den KO-Level, dann verfällt der Schein nahezu wertlos. Somit ermöglicht dieser Stay-Low-Optionsschein einen Ertrag in Höhe von 23,92 Prozent (=160 Prozent pro Jahr), wenn die DAX bis zum 16.6.22 niemals auf 15.200 Punkte oder darüber hinaus ansteigt.

KO-Level bei 15.400 Punkten

Auch dann, wenn sich der DAX in den nächsten etwas stärker erholen sollte, werden Stay-Low-Scheine hohe Renditen ermöglichen. Der HVB-Stay-Low-Optionsschein auf den DAX mit KO-Level bei 15.400 Punkten, Bewertungstag 16.6.22, ISIN: DE000HB3TUQ7, wurde beim Indexstand von 13.800 Punkten mit 8,74 – 8,84 Euro gehandelt.

Bleibt der DAX bis zum 16.6.22 unterhalb von 15.400 Punkten, dann wird der Schein mit 10 Euro zurückbezahlt, was einem Gewinn von 13,12 Prozent (=80 Prozent pro Jahr) entsprechen wird.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf auf den DAX oder von Hebelprodukten auf den DAX dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek