DAX-Stay-Low-Optionsscheine mit hohen Seitwärtschancen

Mit „normalen“ Long-oder Short-Hebelprodukten, wie Optionsscheinen oder KO-Produkten können selbst entscheidende, tradingaffine Anleger mit entsprechend hoher Risikobereitschaft bereits bei relativ geringen Kursschwankungen des Basiswertes zu hohen Renditen gelangen. Tritt die erwartete Marktbewegung nicht oder zu spät ein, dann hat dies nicht selten der Totalverlust des Kapitaleinsatzes zur Folge.

Während mit klassischen Hebelprodukten ausschließlich beim tatsächlichen Eintritt der Markterwartung ein Veranlagungserfolg möglich ist, können Anleger mit exotischen Optionsscheinen auch dann beträchtliche Gewinne erzielen, wenn ein Marktereignis nicht eintritt. Stay-High oder Stay-Low-Optionsscheine bieten gerade dann besonders attraktive Renditechancen, wenn der Kurs des Basiswertes vordefinierte KO-Schwellen nicht berührt oder durchkreuzt.

Für Anleger mit der Markteinschätzung, dass sich der derzeit angeschlagene DAX-Index (ISIN: DE0008469008) in den nächsten Monaten fünf Monaten nicht wieder auf alte Höhen aufschwingen wird, könnte die Veranlagung in Stay-Low-Optionsscheinen auf den Index interessant sein.

KO-Level bei 13.000 Punkten

Anleger mit der Marktmeinung, dass sich der DAX-Index in den nächsten fünf Monaten von der Talfahrt der vergangenen Wochen zwar wieder etwas erholen kann, aber das Aufwärtspotenzial begrenzt sein sollte, könnten einen Blick auf den HVB-Stay-Low-Optionsschein auf den DAX-Index mit KO-Level bei 13.000 Punkten, Bewertungstag 14.3.19, ISIN: DE000HX4ELH9, werfen. Beim DAX-Stand von 11.201 Punkten wurde der Stay-Low-Schein mit 9,44 – 9,52 Euro gehandelt.

Wenn der DAX-Index bis zum Bewertungstag permanent unterhalb des KO-Levels von 13.000 Punkten verbleibt, dann wird Schein am 21.3.19 mit 10 Euro zurückbezahlt. Berührt oder überschreitet der DAX-Index den KO-Level, dann verfällt der Schein nahezu wertlos. Somit ermöglicht dieser Stay-Low-Optionsschein einen Ertrag in Höhe von 5,04 Prozent, wenn der DAX-Index bis zum 14.3.19 niemals um mindestens 16,06 Prozent auf 13.000 Punkte oder darüber hinaus ansteigt.

KO-Level bei 12.700 Punkten

Wenn der DAX in den nächsten fünf Monaten nicht wieder um 1.500 Punkte zulegen kann, dann wird sich eine Investition in den HVB-Stay-Low-Optionsschein auf den DAX-Index mit KO-Level bei 12.700 Punkten, Bewertungstag 14.3.19, ISIN: DE000HX4SUX7, lohnen. Beim DAX-Stand von 11.201 Punkten wurde der Schein mit 8,89 – 8,97 Euro taxiert. Bleibt der Index bis zum 14.3.18 unterhalb von 12.700 Punkten, dann wird der Schein einen Ertrag von 11,48 Prozent abwerfen, was einer Jahresrendite von 29 Prozent gleichkommen wird.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des DAX-Index oder von Hebelprodukten auf den DAX-Index dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek