DAX: Startet jetzt der Sommerschlussverkauf?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

In Relation zu den USA glänzt der DAX seit Wochen mit relativerSchwäche. Nun sorgt die Nordkorea-Krise für zusätzlichen Druck – stehtder große Ausverkauf bevor? Die DAX-Schwäche der letzten Wochenresultierte zu einem guten Teil aus der Konsolidierung vonSchwergewichten wie Bayer, Siemens und SAP, die zuvor sehr gut gelaufenwaren, und aus der negativen Reaktion der Autowerte auf Kartellvorwürfeund die Dieselkrise.Nun bekommt die Korrektur eine neue Dimension, die eskalierendenDrohgebärden zwischen den USA und Nordkorea schüren die Sorge vor einemgefährlichen neuen Krisenherd. In unserer letzten Analyse vom 26. Julihatten wir bereits darauf hingewiesen, dass der DAX technischangeschlagen ist und ein kurzfristiges Rebreak über das Zwischenhoch ausdem April bei 12.390 Punkten benötigt, um die Lage zu entschärfen. Dasist nicht gelungen. Ein letzter Hoffnungsschimmer ist nun, dass diekurzfristig ausgebildete Unterstützung bei 12.100 Punkten die Wendeeinleitet.Ansonsten ist ein Test der 200-Tage-Linie, die aktuell bei ca. 11.900Punkten verläuft, wahrscheinlich, vielleicht sogar im Rahmen einesAusverkaufs. Das könnte dann aber auch das Ende der Bewegung sein, dennTitel wie Siemens und Bayer sind schon jetzt überverkauft und reif füreine Erholung. Schnäppchenjäger können sich also auf die Lauer legen.