DAX: Startet Sommer-Rally?

EZB-Präsident Mario Draghi schubste den DAX an. Diesen Schwung könnte der Index nach dem Anstieg über 13000 Punkte für eine Rally nutzen. Ein Call-Optionsschein mit einem Basispreis bei 13000 Punkten und einer Fälligkeit im Juni nächsten Jahres könnte vom steigenden DAX überproportional profitieren.

Draghi gibt Startschuss für Sommer-Rally, titelte gestern Abend nach Handelsende eine Nachrichtenagentur. Mit der Ankündigung weiterhin niedriger Leitzinsen sorgte der EZB-Präsident Mario Draghi nach der Sitzung am Donnerstag für große Euphorie an den Börsen. Es war ihm gelungen, zum einen das Anleihekaufprogramm zu beenden und auf der anderen Seite keine Spekulation steigender Zinsen aufkommen lassen. Im gestrigen Handel stieg der DAX infolge des EZB-Entscheids bis auf 13136 Punkte und entfernte sich dadurch von der Unterseite des seit Ende März bestehenden Aufwärtstrends, der aktuell zwischen 12750 und 13550 Punkten beschrieben werden kann. Ein erstes Ziel in Richtung befindet sich am bisherigen Allzeithoch bei 13597 Punkten. Auch unser Index-Experte Christian Zoller bescheinigt im INSIGHT, dem Newsletter zur täglichen DAX-Analyse mit zwei Ausgaben pro Handelstag, dem DAX in der aktuellen Lage die Chance auf einen Anstieg bis 14000 Punkte, darüber hinaus sogar zum nächst höheren Fibonacci-Fächer bei 15500 Punkten. Die Lage sei long, so sein Fazit.

DAX (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 13136 // 13204 // 13526 // 13550 // 13597 Unterstützungen: 13033 // 12952 // 12801 // 12750 // 12601

Mit einem Call-Optionsschein (WKN MF40B6) können risikofreudige Anleger, die von einem im zweiten Halbjahr steigenden DAX ausgehen, überproportional profitieren. Der klassische Optionsschein mit einem Basispreis bei 13000 Punkten und einer Fälligkeit in rund einem Jahr am 19.06.2019 kann eine Rendite von 127 Prozent erzielen, wenn der Index bis zum Laufzeitende auf 15000 Punkte steigt. Sollte er höher steigen oder das Ziel vorzeitig erreichen, könnte mit dieser spekulativen Idee auch eine höhere Rendite erzielt werden.

Zu beachten ist: Falls der Index am Bewertungstag unter dem Basispreis von 13000 Punkten notiert, verfällt der Optionsschein wertlos. Sonst wird die Differenz zwischen Kurs und Basispreis zum Bezugsverhältnis von 0,01 ausbezahlt. Um aktuell einen Gewinn zu erzielen, müsste der Index am Bewertungstag unter gleichen Bedingungen bei rund 13900 Punkten (Break-Even-Punkt) schließen. Ein Ausstieg aus dieser spekulativen Idee kann dagegen erwogen werden, sollte der Index den Schwung nicht nutzen und unter 13000 Punkte fallen.

Strategie für steigende Kurse WKN: MF40B6

Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 8,81 - 8,82 Euro

Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 13.000 Punkte

Basiswert: DAX



akt. Kurs Basiswert: 13.107 Punkte Laufzeit: 19.06.2019

Kursziel: 20,00 Euro Omega: 8,246

Kurschance: + 127 Prozent Quelle: Morgan Stanley

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.





Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

Es gelten die AGB und die Datenschutzrechtlichen Hinweise auf www.boerse-daily.de