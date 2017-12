DAX: Starker Euro verdirbt die Stimmung

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Es hätte so schön enden können - am letzten vollständigen Handelstag (heute findet nur ein verkürzter Handel bis 14.00 Uhr statt) dümpelte der DAX in einer nur 20 Punkte breiten Spanne um die 13.050er-Marke gemächlich in den Abend. Kurz vor Schluss sackten die Kurse jedoch (belastet durch einen Euro oberhalb von 1,19 USD) um rund 70 Zähler in die Tiefe - und damit erstmals seit dem 06. Dezember per Schlusskurs unter die wichtige 13.000er-Barriere. Das bedeutet:

Am heutigen Freitag könnte es noch einmal hektisch werden - setzt sich der Ausverkauf von gestern Abend fort, müsste zunächst mit einem Test des Juni-Hochs bei 12.952 gerechnet werden, bevor die Blue Chips eine Etage tiefer auf die Haltezone bei 12.912/12.900 treffen würden. Darunter bieten sich die Korrektur-Tiefs bei 12.848 und 12.810 als Kursziele an, allerdings würde sich das Chartbild auf diesem Niveau für den Start ins neue Jahr deutlich eintrüben!

Rettet sich der Index in den verbleibenden Stunden jedoch zurück über die 13.000er-Schlüsselstelle, könnten die Notierungen in einem schnellen Gegenstoß noch einmal mit dem nächsten Widerstand bei 13.095/13.100 auf Tuchfühlung gehen. Darüber würde sich dann die Volumenkante bei 13.200/13.220 in den Weg stellen. Nach dem gestrigen Kursverlauf ist jedoch anzunehmen, dass wir diese Region erst im neuen Jahr wieder zu Gesicht bekommen werden.

DAX am Vortag:

12.979,94 -90,08 / -0,69% (Tagesveränderung in Pkt. / %) Freitag, 29. Dezember 2017