DAX – Starke Vorgaben aus Asien beflügeln

Der DAX® startet nach sehr positiven Vorgaben aus Asien mit einer Aufwärtskurslücke in die neue Handelswoche und notierte am Vormittag bereits oberhalb der 12.800 Punkte-Marke, bevor im Verlauf des Vormittags Gewinnmitnahmen einsetzten.



So lange der Index nun nicht wieder per Stundenschlusskurs unter die Vorwochenhochs bei 12.650 Punkten zurücksetzt, ist der Weg des geringsten Widerstands kurzfristig weiter aufwärts.

Sollte die Wall Street am Nachmittag allerdings die sich abzeichnenden riesigen Aufwärtsgaps wieder schließen, kann sich das bullische Momentum auch ziemlich zügig wieder verflüchtigen. In China wurde am Wochenende ein neuer Bullenmarkt ausgerufen. Ob sich die Amerikaner davon beeindrucken lassen, bleibt jedoch vorerst abzuwarten. Der Bereich um 12.650 Punkte wird kurzfristig das Zünglein an der Waage im deutschen Leitindex.

DAX® in Punkten Stundenchart; 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)Betrachtungszeitraum: 04.06.2020 – 06.07.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com DAX® in Punkten Monatschart; 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)Betrachtungszeitraum: 01.07.2015 – 06.07.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX® Index HW0S4D 18,81 10.870 6,77 31.07.2020 DAX® Index HW0S58 15,26 11.225 8,34 31.07.2020

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX® Index HW0S7A 12,40 13.950 10,07 31.07.2020 DAX® Index HW0S6T 5,34 13.225 23,86 31.07.2020

