DAX – die Spannung steigt

Das Index-Level rund um 13.300 Punkte ist derweil ein wahrer Magnet für den deutschen Leitindex DAX. Es wirkt beinahe so, als befindet sich der Index bereits im Winterschlaf. Allerdings weit gefehlt, denn die Verteidigung dieser hohen Niveaus stimmt durchaus optimistisch. Somit ist tatsächlich ein bullischer Jahresabschluss anzunehmen, welcher statistischer sowie unter saisonaler Betrachtung zusätzlicher Unterstützung für einen solchen Bewegungsimpuls findet. Ein Anstieg über 13.500 Punkte sollte hierbei als erforderliche Bestätigung weiterer Zugewinne dienen. Kurse über das bisherige Allzeithoch hinaus könnten in diesem Zusammenhang erfolgen und weitere Höchststande jenseits der 14.000-Punkte-Marke in Aussicht stellen.





Das Gegenteil einer solch positiven Jahresabschlussbewegung wäre die Auflösung der gegenwärtigen Stauphase gen Süden. Speziell bei einem Rückgang unter die runde Marke von13.000 Punkten, sollte man sich auf Folgeverluste bis mindestens in den Bereich von 12.400 Punkten einstellen.



Trotz sorgfältiger Analyse übernimmt Global Investa keine Gewähr für Inhalt, Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. Die bereitgestellten Informationen stellen insbesondere keine Anlageberatung, Kaufempfehlung oder Anlagevermittlung dar und können keinesfalls eine anleger- und anlagegerechte Beratung durch einen professionellen Anlageberater, der die individuellen wirtschaftlichen Verhältnisse und den Erfahrungsstand des Kunden berücksichtigt, ersetzen.

