DAX: Sorgenfalten werden größer

Sah es zur Wochenmitte noch nach einer leichten Erholung aus, lässt sich am Donnerstagnachmittag festhalten: So schnell werden die Börsen die Sorgen um das Coronavirus nicht los. Nachdem sich das Virus immer weiter ausbreitet und in mehr und mehr Ländern Fälle bekannt werden, mehren sich die Sorgen um die Auswirkungen auf die Konjunktur. Die sich eben erst aufhellende Stimmung könnte durch die Auswirkungen des Coronavirus wieder ins Negative drehen. Obendrein veröffentlichen derzeit zahlreiche große Konzerne frische Zahlen, darunter zum Beispiel Microsoft, Facebook, Tesla oder auf deutscher Seite die Deutsche Bank.Im Spannungsfeld zwischen dem unklaren Verlauf des Coronavirus und so mancher Überraschung der Berichtssaison wagen sich die Anleger wohl kaum ins Risiko. Am deutschen Aktienmarkt überwiegen am Donnerstag die Sorgenfalten – der DAX gibt bis zum Mittag rund 1 Prozent ab und ringt mit der Marke von 13.200 Punkten. Damit nähert sich der DAX wieder seinem Wochentief bei rund 13.160 Punkten und verliert auf Wochensicht bisherrund 370 Punkte.Teslas Rekordjagd geht weiter: Die am Mittwochabend veröffentlichten Zahlen weisen für dasvergangene Quartal eine Umsatzsteigerung von 2 Prozent und einen Nettogewinn von 105 Millionen US-Dollar aus. Damit übertraf Tesla die Erwartungen der Analysten. Zudem kündigte Tesla an, in diesem Jahr mehr als 500.000 Fahrzeuge ausliefern zu wollen. Im letzten Jahr konnte Tesla „nur“ 367.500 Autos absetzen. Das gefällt offensichtlich den Anlegern, die die Tesla-Aktie bis auf 587 Euro und damit auf ein neues Rekordhoch hieven.5,7 Milliarden Euro – so hoch war der Jahresverlust der Deutschen Bank 2019. Das ist noch mehr, als im Vorfeld von Analysten erwartet wurde. Für das laufende Geschäftsjahr zeigt sichdie Deutsche Bank aber zuversichtlich. Für die Aktie ging es am Morgen zunächst rasant bergab, inzwischen steht die Deutsche Bank mit einem Plus von über 3,5 Prozent aber an der Spitze der DAX-Gewinnerliste.Rege gehandelt wird am Donnerstag auch die Aktie der Deutschen Post. Diese verliert rund 2,4 Prozent und notiert damit bei knapp 32 Euro. Auf die Stimmung drücken womöglich Berichte, wonach die Bundesnetzagentur die jüngste Preisanpassung der Deutschen Post überprüft und auf eine missbräuchliche Erhöhung untersucht.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.