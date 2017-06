DAX Sonderbericht - Wiederholen sich die Ereignisse von 2000 und 2008?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":









Wir haben natürlich einige besorgte Anfragen erhalten, die nun den DAX als Rakete abheben sehen und Ende nächster Woche bei 14000 Punkten sehen. In den Jahren 2000 und 2008 fand sich der Markt in einer ähnlichen Lage, wobei speziell um 2000, der Kurs sich wirklich einer entsprechend gesunden Aufwärtsbewegung befunden hat. Aktuell sind wir aber weder strukturell in der Bewegung noch von den begleitenden Faktoren davon überzeugt, dass dem DAX hier ein haltbarer Ausbruch zu deutlich höheren Kursen gelingen könnte.





Eine Beobachtung am Rande ist die Entwicklung des TecDAX, welcher nun auf Monatsbasis die gleichen Levels des überkauften Zustandes erreicht hat, wie bei seinem Hoch im Jahre 2000. Was dann passiert ist, dürfte vielen noch gut im Gedächtnis sein.



Mit dem heutigen Hoch wurde die nächste Extension bei 12875 Punkten exakt angelaufen und vorerst eine weitere Aufwärtsbewegung gestoppt. Sollten wir weitere Anstiege sehen, so müssten diese sich über den Bereich von 12983 Punkten hinaus entwickeln, um uns auch im DAX dazu zu zwingen, eine alternative Zählung anzunehmen. Wobei wir offen gestanden, noch nicht wissen, wie diese aussehen sollte. Das realistischste wäre eine Ausdehnung der Welle 3 in Rot, oder bereits ein direkter Übergang in die nächst höhere Welle (3). Was wir aber für noch unwahrscheinlicher erachten.





Insgesamt betrachten wir weiterhin die Chancen für den Ausbau eines Hoch als höher, als wie die eines direkten Ausbruches ohne Korrekturbewegung. Strategisch gesehen werden wir bei einem Überschreiten von 13000 Punkten unsere Shorts massiv reduzieren in der Größenordnung von 50% plus. Als erste Indikation, dass wir in der Welle (b) getoppt haben, sehen wir mit einem Unterschreiten von 12692 Punkten.





Wenn Sie über die weitere Entwicklung von Gold und Silber zeitnah und vor dem Mainstream informiert sein wollen und auch unsere anderen täglichen und wöchentlichen Analysen zu WTI, S&P 500, EUR/USD, HUI und dem Dax kostenlos testen möchten, dann besuchen Sie einfach unsere neue Homepage und melden Sie sich kostenlos an unter www.hkcmanagement.de.

© Philip Hopf Hopf-Klinkmüller Capital Management KG