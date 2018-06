DAX: Sommerrally oder Sommerloch?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die kleine Italien-Krise, die den DAX Ende Mai/Anfang Juni auf Talfahrt geschickt hatte, war kurz aber heftig. Medial scheint sie jetzt aber keine Rolle mehr zu spielen. Zumindest wird sie derzeit überlagert von politischen "Unstimmigkeiten" innerhalb der großen deutschen Koalition. Der DAX konnte in der letzten Handelswoche über 2 % bzw. 272 Punkte zulegen. Erstmals seit Ende Mai gab es auch wieder einen Wochenschlusskurs über der wichtigen 13.000er Marke. Anleger und Trader aalen sind sowohl in der Sommersonne, als auch in Selbstzufriedenheit. Was kann jetzt schon großartig passieren?

