DAX: Ein Sömmermärchen?

Parallel zum Temperatureinbruch in ganz Deutschland, ist auch der DAX in der letzten Handelswoche markant um 430 Punkte bzw. 3,31 % eingebrochen. Im Tief summierte sich der Verlust zeitweise auf 4,13 % und konnte mit diesen Dimensionen mit dem Ausverkauf Ende März mithalten. Als Grund für den Schwächeanfall des DAX lässt sich mal wieder der Handelskrieg zwischen den USA und Europa aufführen. Strafzölle auf Autoimporte sind Gift für die Finanzmärkte. Zusätzlich hat auch Daimler mit einer Gewinnwarnung wesentlich zur schlechten Anleger-Stimmung beigetragen. Fällt jetzt die Sommerrally also doch ins Wasser?

