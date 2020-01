DAX im Sinkflug - Dämpfer für den deutschen Arbeitsmarkt

Der EUWAX Sentiment ist bisher den ganzen Handelstag im Plus. Die Mehrheit der Derivateanleger an der Börse Stuttgart in Hebelprodukten auf den DAX, geht von einer Erholung aus. Besonders zu Handelsbeginn war der Optimismus der Derivateanleger mit einem Wert von über 50 sehr hoch. Im Laufe des weiteren Handelstages pendelt der EUWAX Sentiment in einer Spanne von 17 bis 47 Punkten.