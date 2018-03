DAX: Sind die Tiefs abgearbeitet oder droht der Crash?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Am vorigen Wochenende hatten wir eine Überschrift gewählt, die wir in der letzten Handelswoche schmerzlich bestätigt bekommen haben. Der Titel unseres Beitrags war: „DAX, Dow Jones & Co.: Die Entscheidung rückt näher! Die Risiken steigen!“ Schauen Sie mal, was wir u.a. geschrieben hatten: „Nach dem letzten Test der 12.000-Punkte-Marke am 02. März konnte man eine Erholung im DAX sehen und die Handelsspanne hat sich in der vorigen Woche auf etwa 250 Punkte verengt. Das wäre zwar möglicherweise ein gutes Zeichen und könnte die Vorbereitung auf einen Ausbruch nach oben sein, aber die Widerstände konnten allerdings bisher nicht genommen werden. Unser „Oster-Schnäppchen“ finden Sie hier.

Das bedeutet, dass sich die Lage mit Blick auf einen möglichen erneuten Test der 12.000 Punkte oder sogar 11.830 Punkte nicht geändert hat.“ Das Tief im Tagesverlauf am Freitag lag bei 11.835,15 Punkten im DAX. Auch unsere Prognose für den Nasdaq 100 wurde mehr als erfüllt. Wir hatten geschrieben: „Ein Verlust von mindestens 250 Punkten erscheint hier nicht unwahrscheinlich.“ Der TecDAX hat sich erwartungsgemäß im Handelsspektrum gehalten. Wir hatten vermutet: „Ein neues Allzeithoch ist im Visier oder es bleibt bei der volatilen Seitwärtsbewegung mit einer Handelsspanne von ca. 250 Punkten, die jetzt schon rund sechs Monate zu sehen ist.“ Übergeordnet lassen sich die Kursbewegungen oft mit der Charttechnik erklären, für den Moment ist das leider vielfach nicht so und wie unberechenbar die Börse reagiert, konnte man am Donnerstagabend sehen.

Nachdem Trump die Strafzölle für die EU ausgesetzt hatte, war eigentlich damit zu rechnen, dass sich nach dem Kursrutsch eine Aufwärtsbewegung einstellt. Das hatten wir im Express-Service am Donnerstag zunächst angenommen. Den Absturz nach dieser Meldung an den US-Börsen konnte man so nicht erkennen. Die Androhung eines Handelskriegs mit China hat die Anleger in den USA doch sehr verunsichert und die charttechnischen Unterstützungen konnten keine Gegenwehr bieten. Am Freitag ging es weiter nach unten und man wird wahrscheinlich erst zum Wochenstart feststellen können, ob nach dem kräftigen Rücksetzer die Tiefs abgearbeitet wurden oder es noch zum echten Crash kommt. Es bleibt also weiterhin spannend und wie in der vorigen Woche auch, kann es auch in der nächsten Handelswoche zu interessanten Kursbewegungen kommen, die man mit starken Hebeln auf die Indizes sehr gut nutzen kann.

Wir lassen uns von der Situation in den Indizes nicht verunsichern und setzen weiter auf unsere erfolgreiche Trading-Strategie, mit der wir unsere Abonnenten täglich im RuMaS Express-Service und an jedem Sonntag in den RuMaS Trading-Tipps überzeugen. Die Verlängerungen der Abos und die ständig steigende Zahl der Nutzer unserer Premiumangebote zeigen uns, dass unsere Börsentipps angenommen werden, die Leser uns ihr Vertrauen schenken und die Abonnenten mit unseren Tipps Geld verdienen.

Der RuMaS Express-Service bietet übrigens auch für Anleger mit einem kleinen Anteil „Zockerblut“ täglich interessante Trading-Ideen mit Knockout-Hebel-Zertifikaten. Unsere Trading-Chancen enthalten konkrete Einstiegskurse, sie enthalten die WKN der Aktie und auch die WKN und alle Daten für ein eventuell alternativ vorgeschlagenes Hebel-Produkt, mit dem man den Gewinn so richtig aufpeppen kann. Börsengewinne machen ist eine Frage des Erkennens von Chancen und des richtigen Einstiegskurses. Wie gut unsere Einschätzungen sind, können unsere Leser und vor allem die Abonnenten in jeder Woche an einigen Treffern und Volltreffern erkennen. Mit dem RuMaS Express-Service können auch Anfänger zu Börsengewinnern werden. Probieren Sie es einfach mal aus!