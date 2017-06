DAX - Short um 12.900/12.930 Punkte

die US-Notenbank hat den Leitzins am Vortag wie von Ökonomen erwartet um 25 Basispunkte auf 1,25% angehoben. Der DAX zeigte sich nachbörslich sehr volatil und notierte bei 12.820 Punkten. Der Index sollte in dieser Woche nicht mehr über 12.930 Punkte ansteigen können. Kurse im Bereich von 12.900/12.930 Punkten bieten sich also für Short-Positionen an.