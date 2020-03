DAX: Short-Variante (erneut) aktiviert

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der Abgabedruck, der auf dem Aktienmarkt lastet, lässt nicht nach. Die vorgestern vorgestellte Short-Variante bei Ausbruch aus dem Rechteck – Stabilisierungsphase – wurde gestern aktiviert. Eine dynamische Bewegung in Ausbruchrichtung, auf die hier gesetzt wurde, brach los. Schnell ging es deutlich ins Plus mit diesem Trade. Nun, nachdem die letzten Stunden keine weitere Dynamik nach unten brachte, nehme ich mit 530 DAX-Punkten einen Teilgewinn mit und ziehe den Stopp für die Restposition in die Gewinnzone nach – der Stopp liegt nun knapp oberhalb der magischen 10.000er-Marke bei 10.030 Zählern (Einstieg bei 10.334).





GER30 im aktuellen Stunden-Chart – Quelle: CFX TraderPRO



Die Long-Variante der Trading-Idee ist mit der Aktivierung der Short-Idee storniert. Sofern es einmal wieder ruhiger wird am Markt – und irgendwie wünsche ich dies uns allen – sind dann auch wieder, zumindest kurzfristige, Long-Engagements denkbar. Aber noch ist es zu früh dafür!



Der Workshop Grundlagen Trading ist ausgebucht. Für den 27. März – Workshop Day- und Swing-Trading-Strategien (auch mit Chartformationen) gibt es noch einen Restplatz… übrigens: für CFX Kunden und Leser gibt es einen satten 30%-Rabatt - hat aber nichts mit dem Einbruch am Aktienmarkt zu tun! Also schnell bei mir melden!





Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Bleiben Sie gesund!IhrTill KleinleinOffenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.