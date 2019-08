DAX- Short Einstieg in Vorbereitung!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX beschleunigt seinen Abverkauf weiter und die Bären bringen den Markt heute morgen fast an die 11607 Punkte Unterstützung.

Wir werden bekanntlich in das fallende Messer keine Positionierungen streuen, sondern mit Abschluss der nächsten Gegenbewegung in Welle iv in Gelb im Bereich von 12135 – 12050 Punkten einen Short im Markt hinterlegen. Mittelfristig sehen wir den DAX in Richtung 11500 Punkte abverkaufen, bevor es zu einer substanziellen Gegenbewegung kommt.

Im heutigen Handelsverlauf muss aktuell noch eine Ausdehnung der Abwärtsbewegung in Richtung 11740 Punkte eingeplant werden, bevor die Bullen wieder in die Offensive gehen. Wer zu einem kurzfristigen Long ausholt, sollte sich mit Stopps unter 11613 Punkten orientieren.

Zusammengefasst, gehen wir im DAX von einer anstehenden Gegenbewegung in Welle iv in Gelb aus, wir werden jetzt wöchentlich einen Trade eingehen und mit einem kurzfristigen Potenzial von 200-600 Punkte handeln.

