DAX: Seitwärtsphase verbreitert

Paris ( www.aktiencheck.de ) - Derstieg zwar über 12.930 ("...Es gibt heute die Möglichkeit, dass der DAX Zwischenanstiege bei 12.930 abbricht..."), ging dann aber nicht in einen Aufwärtstrend über, sondern verbreiterte nur die Seitwärtsphase der letzten Tage ("...Über 13.000/13.005 würde der steile Abverkauf der letzten zwei Tage unterbrochen werden und den DAX in eine breit angelegte Seitwärtsphase überführen. Dann wäre 13.050 das Ziel..."), wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Der DAX werde von der BNP Paribas demnach als "seitwärts, in einer Flagge laufend" eingestuft. Konkret heiße das, dass der DAX bis 13.000 oder 13.050 steige und dann bis 12.800, im Idealfall bis 12.758 oder 12.645 falle. Unterstützung des Vormittags sei der Bereich 12.950/12.930. Oberhalb von 12.950/12.930 seien Anstiege zu 13.000 und 13.050 ableitbar, direkt (13.000>13.050) oder indirekt (13.000>12.950/12.930>13.050). Etwas ausschweifender würde die Route unter 12.900 werden. (28.05.2018/ac/a/m)