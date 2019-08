DAX -Schwerer Rückschlag!

DAX am Vortag: 11.611,51

-135,53 / -1,15%(Tagesveränderung in Pkt. / %)

Ja, am Freitag kamen durchaus neue Impulse in den Markt. Allerdings nicht, wie von vielen erwartet, vom Notenbank-Treffen in Jackson Hole, sondern vielmehr aus Peking bzw. Washington. Und es waren auch eindeutig bearishe Signale, denn nach der Ankündigung der Chinesen, neue Strafzölle auf US-amerikanische Waren im Wert von 75 Milliarden US-Dollar zu erheben, brachen die Märkte förmlich in sich zusammen. Für den DAX war das ein schwerer Rückschlag:

Mit einem Minus von 1,15% sackte der Index unter die 200-Tage-Linie zurück und weitete seine Verluste nachbörslich im Sog einer schwer angeschlagenen Wall Street sogar noch deutlich aus. Mit Kursen im Bereich von 11.533 Punkten steht der DAX zum Start in die neue Woche jedenfalls bereits unter Druck. Setzt sich der Ausverkauf heute nahtlos fort, droht sogar der nächste Test der markanten Haltestellen bei 11.372, 11.300 und 11.266 Zählern.

Nach oben müsste dagegen mindestens der GD200, besser noch auch gleich die Eindämmungslinie bei 11.750 zurückerobert werden, um die Bären in die Defensive drängen zu können. Eine Etage höher wartet dann der altbekannte Bremsbereich zwischen 11.823 und 11.869, der auch am Freitag (Intraday-Top bei 11.823 und damit punktgenau an der unteren Begrenzung) nicht überwunden werden konnte!

Trading-Idee

steigend (Call)

fallend (Put)

WKN

DC0MMY

XM3B6L

Basispreis

10.498,05

12.946,29

Knock-out-Schwelle

10.498,05

12.946,29

Letzter Handelstag

Open End

Open End

Hebel

10,79

7,99

Kurs1)

10,76

14,57



Kurse

akt. Kurs

Vortag

21 Tage

+/-

%

+/-

%

DAX (23.08.2019)

11.611,51

-135,53

-1,15%

-750,59

-6,07%

VDAX-New

20,50

1,82

9,73%

5,84

39,82%



Vorbörse

akt. Kurs

zum DAX-Close (Xetra)

zu 22:00 Uhr

+/-

%

+/-

%

DB-Indikation1)

11.533,00

-78,51

-0,68%

-38,00

-0,33%



1)Uhrzeit: 26.08.2019 08:26:32

VDAX-Range

unten

oben

+/-

%

heute

11.486,91

11.736,11

124,60

1,07%

5 Tage (Woche)

11.332,89

11.890,13

278,62

2,40%

21 Tage (Monat)

11.040,50

12.182,52

571,01

4,92%



Widerstand



Kurs

Abstand

1. R.

11.600

0,58%

2. R.

11.657

1,08%

3. R.

11.750

1,88%



Unterstützung



Kurs

Abstand

1. S.

11.500

-0,29%

2. S.

11.372

-1,40%

3. S.

11.300

-2,02%



Gleitende Durchschnitte Ø

Kurs

+/-

%

200 Tage (Jahr)

11.657,49

-45,98

-0,39%

125 Tage (Halbjahr)

11.995,94

-384,43

-3,20%

21 Tage (Monat)

11.816,23

-204,72

-1,73%

5 Tage (Woche)

11.705,59

-94,08

-0,80%



Performance-Check

Jahresperformance

9,97%

Monatsperformance

-4,74%

Wochenperformance

0,42%

Performance 251 Tage

-6,10%

Performance 21 Tage

-6,07%

Performance 5 Tage

0,42%



durchschnittliche Renditen

Ø 251 Tage (Jahr)

10,36%

Ø 125 Tage (Halbjahr)

5,14%

Ø 63 Tage (Quartal)

2,54%

Ø 21 Tage (Monat)

0,84%

Ø 5 Tage (Woche)

0,20%



Kurs-Check

Allzeithoch

13.596,89

Performance seit Allzeithoch

-14,60%

Datum Allzeithoch

23.01.2018

Perioden seit Allzeithoch

399



Allzeittief

931,18

Performance seit Allzeittief

1146,97%

Datum Allzeittief

28.01.1988

Perioden seit Allzeittief

7973



Jahreshoch

12.656,05

Performance seit Jahreshoch

-8,25%

Datum Jahreshoch

04.07.2019

Perioden seit Jahreshoch

36



Jahrestief

10.386,97

Performance seit Jahrestief

11,79%

Datum Jahrestief

02.01.2019

Perioden seit Jahrestief

163



21-Tage-Hoch (Monat)

12.473,97

Performance seit 21-Tage-Hoch

-6,91%

Datum 21-Tage-Hoch

29.07.2019

Perioden seit 21-Tage-Hoch

19



21-Tage-Tief (Monat)

11.266,48

Performance seit 21-Tage-Tief

3,06%

Datum 21-Tage-Tief

15.08.2019

Perioden seit 21-Tage-Tief

6



Performance

Ø pro Monat

Januar

0,52%

Februar

1,24%

März

1,02%

April

2,74%

Mai

0,57%

Juni

0,01%

Juli

1,55%

August

-2,24%

September

-2,28%

Oktober

2,39%

November

2,08%

Dezember

2,38%



Trefferquote

Ø pro Monat

Januar

59,38%

Februar

53,13%

März

53,13%

April

71,88%

Mai

59,38%

Juni

50,00%

Juli

62,50%

August

48,39%

September

41,94%

Oktober

70,97%

November

64,52%

Dezember

74,19%