DAX – Schwacher Wochenstart

Mit dem sehr starken Handelsstart am Freitag erreichte der DAX® den Widerstandsbereich bei 9.064 – 9.214 Punkten, wo es zu Gewinnmitnahmen kam. Die Käufer kehrten jedoch nicht zurück, der Index tendierte moderat abwärts. Erst nachbörslich ging es dann mit schwachen US-Indizes deutlich nach unten für den Future. Nach einem weiteren Wochenende im Zeichen der Coronavirus-Krise starten die europäischen Märkte heute sehr schwach in die neue Handelswoche. Das kurzfristige Chartbild hat sich wieder deutlich eingetrübt.

Die Erholung seit Donnerstag verpufft wieder fast vollständig. Der Index hat nach der Bestätigung des Jahrestiefs am Donnerstag, am Freitag nun auch das obere Ende einer Seitwärtsrange bestätigt. Jetzt notiert der Index wieder inmitten dieser Seitwärtsspanne, Bodenbildungstendenzen rücken wieder in den Hintergrund. Die kurzfristige Situation bleibt im Gegenteil eher kritisch, so lange der Index unterhalb von 8.600 – 8.670 und 8.870 Punkten notiert.

Eine weitere Abwärtswelle bis zu den Jahrestiefs bei 8.260 und dem alten Allzeithoch aus 2000 bei 8.136 Punkten wären jetzt möglich. Ein Rückfall darunter würde eine weitere Abwärtswelle bis zum 2011er Hoch bei 7.600 Punkten zulassen.

Mit einer Rückkehr über 8.870 hingegen könnte ein neuer Angriff auf den Widerstandsbereich bei 9.064 – 9.214 Punkten starten. Weiterhin würde erst ein nachhaltiger Ausbruch über 9.214 Punkte eine Bodenbildung vollenden und größere Kaufsignale aktivieren. Dann werden steigende Notierungen bis 9.900 – 10.000 und ggf. 10.280 – 10.450 Punkte denkbar.

DAX® in Punkten Stundenchart; 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung) Betrachtungszeitraum: 09.03.2020 – 23.03.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com DAX® in Punkten Monatschart; 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung) Betrachtungszeitraum: 01.03.2015 – 23.03.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

