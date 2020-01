DAX: Schock überwunden? - Gold und Bitcoin gefragt

Die Sorgen bei den Anlegern scheinen wie weggeblasen: Nachdem der DAX gestern zwischenzeitlich bis unter die Marke von 13.000 Punkten gefallen war, greifen die Anleger am Dienstag wieder munter zu. Bei rund 0,9 Prozent im Plus notiert der DAX am Mittag bei etwa 13.240 Punkten – und legt damit im Vergleich zu Montag über 120 Punkte zu. Die Sorgenfalten angesichts einer weiteren Eskalation im Nahen Osten scheinen bei den Anlegern kleiner geworden zu sein. Vermutlich nutzten auch einige Marktteilnehmer die Chance günstiger Einstiegskurse.



Auch die Vorgaben aus Übersee können sich am Dienstag sehen lassen: Der Nikkei in Asien ging mit einem deutlichen Plus von 1,6 Prozent aus dem Handel, der Shanghai Composite konnte um 0,7 Prozent zulegen. Bei den US-Indizes, die am gestrigen Handelstag ebenfalls ein leichtes Plus verbuchen konnten, steht die Ampel weiterhin auf grün. So notieren die Futures auf Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq Composite zwischen 0,1 und 0,2 Prozent im Plus.