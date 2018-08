DAX: Saisonalitätseffekt setzt sich durch

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der fortwährende Handelsstreit, die Lira-Krise und der historisch bekannte bärische Monat August belasten den deutschen Aktienmarkt.

Der Broker IG taxiert am Mittag den deutschen Leitindex auf 12.173 Punkte. Damit liegt der Kurs aktuell 1,90 Prozentpunkte tiefer als am Vortag. Die bedeutende 12.300 Punktemarke konnte nicht von den Bullen verteidigt werden.

Monat August ist kein Freund der Bullen

Berechnet man die durchschnittlichen historischen Monatsrenditen des DAX seit 1988 fällt direkt auf, dass in den Monaten August und September der deutsche Aktienindex im Schnitt knapp mehr als zwei Prozentpunkte nachgegeben hat. In der aktuellen Periode verzeichnet der DAX bereits zur Mitte des Monats August ein Minus von knapp fünf Prozent. Die aktuellen Marktrisiken könnten den Bärendruck erhöht haben. Sollte der DAX im weiteren Handelsverlauf die nächste Unterstützungszone bei 12.220 Zähler auf Schlusskursbasis nicht verteidigen können, könnte weitere Abverkäufe in Gang gesetzt werden. Auch ein Blick auf den Trendfolgeindikator RSI sagt nicht gutes aus. Der RSI bleibt weiter abwärtsgerichtet und könnte weitere bärische Impulse liefern.

Durchschnittlich ist der August ein Bärenmarkt

DAX auf Tagesbasis

Quelle: IG Handelsplattform