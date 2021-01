DAX – Die Saisonalität hält was sie verspricht

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Es ist ja immer eine Frage des Standpunktes oder im Falle der Börse der Positionierung. Wenn man auf fallende Kurse gesetzt hat, wird man über steigende Notierungen sicher nicht erfreut sein. Ebenso sind fallende Kurse für einen longpositionierten Anleger eine schlechte Nachricht. In Zeiten von wenig volatilen Seitwärtsbewegungen sollen z.B. verkaufte Optionen zum Verfall und damit Gewinn beim Verkäufer führen.



Wenn dann allerdings plötzlich Bewegung in den Markt kommt, können solche Spekulationen zu unkalkulierbaren Verlusten führen. Die Seitwärtsbewegung im DAX hält nun schon seit einiger Zeit an. Seit Jahresbeginn auf einem etwas höheren Niveau als in den Monaten zuvor. Von Volatilität kann derzeit keine Rede sein. Die Statistik hatte für die ersten Monate im Jahr eine solche Seitwärtsrange vorausgesagt.



Sehr kurzfristig steht für die kommenden Tage eine leichte Anstiegsbewegung auf dem Programm, wenn man der Saisonalität so folgen möchte. Ob dies ausreicht, um einen Ausbruch aus der Seitwärtsrange zu generieren, ist derzeit noch fraglich. Nach dem Analyseansatz der saisonalen Bewegungen dürfte die unsichere Zeit noch bis März anhalten. Die klassischen Indikatoren und die Umsätze deuten aktuell jedenfalls nicht auf einen nachhaltigen Ausbruch nach oben hin.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Detailinformationen zu den Chancen und Risiken der genannten Produkte hält Ihr Berater für Sie bereit.Diese Publikation ist eine Kundeninformation im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes.Kein Angebot; keine BeratungDiese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.